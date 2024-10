Seit dem Sommer ist Sven Störer Kreypaus neuer Ortsbürgermeister. Was der Familienvater sich für die Jugend in Kreypau wünscht.

Sven Störer will die Gemeinschaft stärken

Kreypau/MZ. - Auf Behördendeutsch würde man Sven Störer wohl einen „multifunktionalen Lokalakteur“ nennen: Wie so viele Menschen, die sich in ihrem Wohnort engagieren, ist er in Kreypau nicht „nur“ Ortsbürgermeister, sondern auch Ortswehrleiter und im Vorstand des Heimat- und Kulturvereins Kreypau aktiv.