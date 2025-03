Die Mannschaft vom SV Braunsbedra gewinnt die 34. Auflage vom Köstritzer-Cup in Frankleben. Auch den besten Torschützen des Hallenfußball-Turniers hat das Team in seinen Reihen.

Fußball-Traditionsturnier in Frankleben

Die Mannschaft vom SV Braunsbedra freute sich über den erneuten Turniersieg beim Köstritzer-Cup in Frankleben.

Frankleben/MZ - - Nachdem die Fußballer vom SV Braunsbedra vor ein paar Wochen den Wanderpokal vom Köstritzer-Cup an den Turnierausrichter SV Friesen Frankleben zurückgeben mussten, hat sich das Altherren-Team am Freitagabend in der Harry-Kaßler-Sporthalle die Siegertrophäe zurückgeholt. Durch einen 3:0-Erfolg im Finale gegen die Oldies vom MSV Buna Schkopau gewannen die Braunsbedraer die 34. Auflage des Traditionsturniers.