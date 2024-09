Merseburg/MZ. - Die Wimpel hängen am Donnerstagvormittag bereits an langen Bändern über der Merseburger Radrennbahn. Im Innenraum sind Mitarbeiter der Stadt und des Fördervereins damit beschäftigt, eine Bühne aufzubauen und Bierbänke zu stellen. Ein großer Aufwand für ein großes Jubiläum. Das Oval im Norden der Domstadt, das einzige seiner Art in Sachsen-Anhalt, auf dem DDR-Meister und gar Olympiasieger ihre Karrieren begannen, feiert an diesem Wochenende seinen 75. Geburtstag – in großem Stil.

