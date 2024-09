Leuna/MZ. - Wer auf den kommunal verwalteten Friedhöfen in Leuna und den Leunaer Ortsteilen Gräber einrichten lassen oder Trauerhallen für Beerdigungsfeiern nutzen möchte, muss in Zukunft deutlich tiefer ins Portemonnaie greifen – zumindest, wenn es nach der Stadtverwaltung Leuna geht. Einem Entwurf der Verwaltung ist zu entnehmen, dass beispielsweise ein Urnenreihengrab über 20 Jahre auf dem Stadtfriedhof Leuna künftig 527 Euro statt 205 Euro kosten soll. Wer zum Beispiel die Trauerhallen der Friedhöfe Kreypau und Wüsteneutzsch nutzen will, soll in Zukunft 100 Euro statt wie bisher 50 Euro zahlen. Und auf dem Friedhof Spergau soll für ein einstelliges Erdwahlgrab über 30 Jahre künftig eine Gebühr von 755 Euro anfallen. Zum Vergleich: Aktuell kostet ein solches Grab, das in der derzeit gültigen Satzung noch „Reihenwahlgrab“ genannt wird, 60 Euro, allerdings nur für einen Zeitraum von 25 Jahren. Einen ähnlich starken Anstieg sieht die Stadt für die meisten Nutzungsposten der kommunalen Friedhöfe in und um Leuna vor, nur in Einzelfällen sollen die Gebühren sinken, etwa für die Nutzung von Urnenkammern auf dem Stadtfriedhof Leuna.

