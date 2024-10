Die Ziergeflügel- und Exotenzüchter Bad Lauchstädt laden am Wochenende zu ihrer 50. Ausstellung nach Klobikau ein. Was dort alles geboten wird.

Reinhard Kahle (l.) und Erich Listing (r.) vom Vorstand des Vereins der Ziergeflügel- und Exotenzüchter Bad Lauchstädt sind bereits in der Schwarzeiche-Halle in Klobikau dabei, die Ausstellung vorzubereiten. Hier arbeiten sie an den Volieren.

Klobikau/MZ. - Finken, Großsittiche, Papageien, Eulen und sogar einen Uhu gibt es dieses Wochenende bei der großen Vogelausstellung in der Schwarzeiche-Halle in Klobikau zu sehen. Der Verein der Ziergeflügel- und Exotenzüchter Bad Lauchstädt lädt zu einem farbenprächtigen Spektakel ein.

„Es ist die 50. Ausstellung im 64. Jahr unseres Vereinsbestehens“, erklärt der Vereinsvorsitzende Erich Listing. Zusammen mit dem Schatzmeister Reinhard Kahle, weiteren Mitgliedern und Helfern ist er schon seit Tagen mittendrin in den Vorbereitungen. Die Volieren werden zusammengebaut und mit grüner Deko geschmückt. Die Tombola mit vielen attraktiven Preisen muss vorbereitet werden. Denn es wird zusätzlich zur Schau ein Rahmenprogramm geboten. Es gibt einen Vogelverkauf aus Beständen der Vereinsmitglieder. Ein Futtermittelhandel ist vertreten.

Für Kinder wird draußen eine Hüpfburg aufgebaut. Sonntag ist Kinderschminken. Und zur gastronomischen Versorgung des „Lindenhofs“ aus Bad Lauchstädt gibt es für Mädchen und Jungen auch noch einen Zuckerwattestand. Dazu gibt der Spielmannszug aus Bad Lauchstädt am Sonnabend ein Konzert. Stargast ist aber die Tierfilmerin Renate Bruckner aus Berlin, die an beiden Tagen vor Ort ist und ihre Arbeit vorstellt. „Das alles können wir nur auf die Beine stellen, weil wir Unterstützung durch die Stadt, den Ortschaftsrat und Sponsoren bekommen“, so Erich Listing.

17 Mitglieder hat der Verein der Ziergeflügel- und Exotenzüchter aktuell. Sie kommen aus der ganzen Umgebung von Halle über Merseburg bis Langeneichstädt. Jeder stellt einige seiner Vögel aus. Wie lange das freilich noch so möglich ist, vermögen die Vorstandsmitglieder nicht zu sagen. Denn der Altersdurchschnitt der Züchter ist hoch. Kinder oder Jugendliche gibt es unter den Mitgliedern nicht. „Die Tiere müssen täglich betreut werden. Die Futterpreise steigen. Es gibt es einen großen Platzbedarf für die Volieren. Und zum Züchten gehört Glück dazu“, nennt Erich Listing wahrscheinliche Gründe.

Aber nun wird ja kräftig Werbung gemacht. Der Vorsitzende wünscht sich, dass die Besucher beim Hinausgehen sagen: „Es hat mir gefallen. Ich komme wieder.“

Informationen: Vogelausstellung in der Schwarzeiche-Halle in Klobikau am 12.10., 10 bis 18 Uhr, und am 13.10., 9 bis 16 Uhr. Eintritt zwei Euro für Erwachsene, 50 Cent für Kinder