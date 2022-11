Stadtwerke Merseburg ziehen Preise für Gas und Strom an

Heizen mit Gas wird in Merseburg ab Januar noch einmal deutlich teurer.

Merseburg/MZ - An Briefe von ihrem Energieversorger dürften sich Kunden der Merseburger Stadtwerke in diesem Jahr gewöhnt haben. Galoppierende Preisentwicklungen auf dem Gasmarkt, auslaufende EEG-Umlage, politische Richtungswechsel bei der Gasumlage haben dafür gesorgt, dass die Verbraucherpreise des kommunalen Unternehmens nur noch eine sehr kurze Haltbarkeit haben. In dieser Woche wird die etwa 5.500 Gas- und 21.000 Stromkunden erneut ein Schreiben erreichen.