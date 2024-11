Leuna/MZ. - In einer Zeit, in der die Leute für die meisten Dienstleistungen und Produkte tiefer in die Tasche greifen müssen, haben die Stadtwerke Leuna nun eine besondere Nachricht verkündet: Die Gebühren für Abwasser und Trinkwasser für die Kernstadt sowie die Ortschaften Günthersdorf, Kötschlitz, Horburg-Maßlau, Rodden und Zweimen bleiben in den kommenden Jahren stabil.

