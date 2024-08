Leuna/MZ. - So hatten sich die Leipziger Stadtwerke ihre Informationsveranstaltung zur geplanten Fernwärmetrasse Leipzig-Leuna vergangene Woche in Spergau sicherlich nicht vorgestellt, hieß es doch in der Einladung, man wolle „in den direkten Austausch mit Eigentümern und Bürgern vor Ort gehen“: Fast alle Stühle blieben unbesetzt, nur zwei Bürger und Leunas Bürgermeister Michael Bedla (CDU) hörten sich an, was die Stadtwerke und das Planungsbüro zu sagen hatten. Die Bürger verließen das Gasthaus „Zur Linde“ kommentarlos, nachdem das letzte offizielle Wort vonseiten der Stadtwerke gesprochen war. Austausch-Charakter hatte dieser Abend nicht.

