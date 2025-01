An der Ringstraße in Querfurt standen mehrere Container in Brand. Es war einer von vier Containerbränden innerhalb einer Woche im März 2024.

Querurt/MZ - - In der Bilanz 2024 der Stadtfeuerwehr Querfurt steht hinter Containerbränden die Anzahl neun. „Das sind keine Kavaliersdelikte“, so Querfurts Bürgermeister Andreas Nette (parteilos). Sie ließen sich aus seiner Sicht auch in den Kontext der in den vergangenen Jahren häufiger gewordenen Angriffe auf die Blaulichtfamilie einordnen. „Hier wird nicht nur Schaden am Eigentum anderer in Kauf genommen, sondern auch mit der Gesundheit, wenn nicht sogar mit dem Leben, Dritter gespielt“, meinte er auf der Jahreshauptversammlung der Feuerwehren der Stadt Querfurt und ihrer Ortsteile.