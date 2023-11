Das Studentenwerk und der Kreis schließen eine Vereinbarung für die Kita an der Hochschule. Die Stadt soll zahlen – doch sie lehnt das ab. Hauptgrund: Die massiv gestiegenen Baukosten.

Stadt will nicht für Kita der Hochschule zahlen: Streit um „Campuskids“

Kita in Merseburg

Freude über die neuen Räume für die Campuskids an der Merseburger Hochschule: Mitte Oktober wurden diese der Öffentlichkeit gezeigt, die Kinder testen die neue Kletterschräge im Bewegungsraum.

Merseburg/MZ. - „Wir wollen keinen Präzedenzfall schaffen“, sagt Marcus Turré (SPD). Es solle nicht der Eindruck entstehen, dass die Stadt einfach alles bezahle, was ihr vorgelegt wird. Deshalb hält der Vorsitzende des Merseburger Finanzausschusses das einstimmige Votum seines Gremiums und die Haltung der Verwaltung für richtig, für ein Novum im Saalekreis zu sorgen. Die Stadt will ihr Einvernehmen für die Leistungs-, Entgelt- und Qualitätsvereinbarung (LEQ) für die neue Kita „Campuskids“ auf dem Gelände der Hochschule verweigern – und damit zumindest vorerst auch kein Geld für den Betrieb an den Träger, das Studentenwerk Halle, bezahlen.