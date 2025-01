Arbeiter stoßen in einem Kieswerk bei Lössen auf eine US-Bombe. Fachleute sollen die am Freitag kontrolliert sprengen. Dafür richtet der Saalekreis einen Sperrradius ein. Betroffen ist davon auch eine wichtige Landstraße.

Sprengung geplant: Blindgänger in der Nähe von Merseburg entdeckt

Lössen/MZ - Im Saalekreis gibt es den Premierenbombenfund 2025. In einem Kieswerk bei Lössen östlich von Merseburg entdeckten Arbeiter eine 125-Kilo-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg. Wie der Saalekreis mitteilte soll diese am Freitagvormittag vor Ort kontrolliert gesprengt werden.

Dafür richten die Behörden einen Sperrkreis von 750 Metern um den Fundort ein. Anders als bei den jüngsten Bombenfunden im Geiseltal sind davon aber keine Wohngebiete betroffen. Laut Kreis sei lediglich die Teilevakuierung eines Agrarbetriebes in Burgliebenau notwendig.

Auswirkungen auf Straßen und Busse

Die Sperrung betrifft allerdings auch die Landesstraße 183 von Merseburg nach Lochau sowie die Ortsdurchfahrt Lössen. Dies kann Auswirkungen auf den Linienverkehr der PNVG haben. Die Sprengung durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst des Landes ist bisher für 11 Uhr geplant.

In den vergangenen Monaten hatte es im Saalekreis zahlreiche Bombenfunde gegeben. Diese erfolgten zumeist im Zuge von Voruntersuchungen für Baumaßnahmen. So sorgte ein Fund nahe Tollwitz in Vorbereitung des Südostlinks im November sogar für eine Sperrung der A9. Im Raum Krumpa hatte es im Zuge des Baus der Agri-PV-Anlage mehr als ein halbes Dutzend Bombenfunde gegeben. Hier musste mehrfach die Ortschaft für die Entschärfung evakuiert werden.