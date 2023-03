Stahlbohlen sollen den Hang der Amtsberggärten am Kurpark sichern. Eine Spezialfirma hat begonnen, die bis zu 12 Meter langen Träger hinter die Trockenmauern zu setzen.

Spezialfirma setzt Spundwand für den Kurpark in Bad Dürrenberg

Hinter den Trockenmauern an den Amtsberggärten werden Spundwände errichtet.

Bad Dürrenberg/MZ - Vibrierend wird die Bohle bis zu 12 Meter tief in den Boden gerammt. Eine nach der anderen soll den Hang an den Amtsberggärten in Bad Dürrenberg stabilisieren.