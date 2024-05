Ein unbekannter Mann hat am Freitagvormittag ein Auto in Leuna-Kötschlitz gestohlen und sich eine riskante Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert.

Leuna/MZ - Spektakuläre Verfolgungsjagd im südlichen Saalekreis: Ein unbekannter Mann hat am Freitagvormittag, gegen 11 Uhr, ein Auto von einem Grundstück in Zschöchergen (Leuna-Kötschlitz) gestohlen, ist damit vor der Polizei geflohen, hat einen Unfall gebaut und ist jetzt weiter auf der Flucht – vermutlich schwer verletzt.

Wie Sebastian Schultzik, Sprecher der Polizeiinspektion Halle, auf MZ-Anfrage mitteilt, begann der Vorfall am helllichten Tag, als der auf etwa 30 Jahre geschätzte Mann "mit sehr kurzem Haar" in ein fremdes Auto auf einem Privatgrundstück einstieg und davonfuhr. "Der Eigentümer war in der Nähe und hat den jungen Mann noch einsteigen sehen. Er wollte ihn aufhalten, aber er konnte mit hoher Geschwindigkeit wegfahren", so Schultzik. Wie der Täter das Auto so schnell entwenden konnte, sei noch nicht geklärt.

Der Eigentümer habe den Mann nicht gekannt und die Polizei verständigt, die den Unbekannten im gestohlenen Pkw auch in der Nähe antraf und verfolgte, so Schultzik weiter. Da der Autodieb aber sehr schnell und rücksichtslos flüchtete, hätten sich die Beamten entschieden, wegen zu hohem Risiko die Verfolgung abzubrechen und stattdessen einen Polizeihubschrauber einzuschalten.

Etwa zwei Stunden später endete das Spektakel vorerst: Der völlig zerstörte Wagen sei auf einem Feld in der Nähe vom Merseburger Ortsteil Meuschau gefunden worden. "Wir gehen davon aus, dass sich der Täter bei dem Unfall stark verletzt haben muss", sagt Schultzik. Entsprechend werde jetzt auch überall Ausschau gehalten nach dem Mann, der immer noch flüchtig ist.

Eine offizielle Fahndung ist bis dato nicht veröffentlicht, da zu wenig Merkmale über den kurzhaarigen etwa 30-Jährigen bekannt sind. Während seiner Flucht von Zschöchergen nach Meuschau sei er unter anderem über die B 181 gefahren, wobei es aber nach aktuellen Kenntnissen zu keinen anderen Unfällen kam.