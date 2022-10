Spaziergänger am Wallendorfer See sind plötzlich ausgesperrt

Am Wallendorfer See ist ein großflächiges Areal abgesperrt worden. Welchen Hintergrund das hat und warum die Bürger nicht im Vorfeld informiert worden sind.

Schkopau/MZ - Wer zuletzt am Wallendorfer See unterwegs war, hat sich womöglich vor einer Absperrung wiedergefunden. Neben dem Hauptweg, der vom Parkplatz in Wallendorf aus an das Südufer führt, gibt es noch zwei kleine Wege, über die man schneller ans Wasser gelangt. Die waren bei vielen Spaziergängern beliebt. Doch nun ist ein großflächiges Areal südlich des Sees durch einen Zaun abgesperrt. Die beiden kleinen Wege sind nicht mehr zugänglich. Der Zaun sei quasi über Nacht aufgestellt worden, ärgert sich Steffen Wilhelm (CDU), Schkopauer Gemeinderat und Ortsbürgermeister der Ortschaft Luppenau, die direkt am See gelegen ist.