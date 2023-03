Schkopau/MZ - Der Chemiekonzern Dow hatte diese Woche eine positive und eine negative Nachricht für seine knapp 1.600 Beschäftigten an den Standorten Schkopau, Leuna, Teutschenthal und Böhlen parat. Die gute fasste Unternehmenssprecher Florian Hartling so zusammen: „Derzeit ist keine Schließung oder Stilllegung von Dow-Produktionsanlagen in Mitteldeutschland geplant.“ Dennoch gibt es Einschnitte. Dow will sich in der Region von 45 Mitarbeitern trennen. Davon betroffen sind laut Hartling alle vier Standorte.

