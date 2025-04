Wer in der Merseburger Innenstadt unterwegs ist, kann jetzt an zwei Stellen kostenfrei seine Wasserflasche auffüllen. Wer alles gespendet hat und wo weitere Brunnen entstehen sollen.

Sorgen für Erfrischung in Merseburg: Trinkbrunnen in Königsblau

Merseburg/MZ. - Nicht nur die Sommer werden immer heißer. Schon jetzt im April ist es manchmal schon sommerlich warm. Gut, wenn man dann irgendwo die Möglichkeit hat, seine Trinkflasche aufzufüllen. In einem Gemeinschaftsprojekt von Stadt, Midewa und Merseburger Altstadtverein konnten jetzt zwei neue Trinkbrunnen in der Stadt angeschlossen werden. Sie sind Königsblau und funktionieren, indem man oben an einem Kurbelrad dreht. „Das ist ein Modell aus Frankreich, wo diese Trinkbrunnen schon seit vielen Jahren genutzt werden“, sagt Midewa-Niederlassungsleiterin Michaela Haltrich. „Die sehen wirklich aus wie Hydranten und sind unkaputtbar“, macht Midewa-Vertriebsleiterin Karina Wasmund Werbung für die schweren Gesellen, die auch über den Winter nicht abgebaut werden müssen.