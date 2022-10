Sorge um Jobs - 220 Teilnehmer bei Kundgebung „Perspektive Leuna“

Die Industiergewerkschaft Bergbau-Chemie-Energie hat zum zweiten Mal zur Kundgebung „Perspektive Leuna“ aufgerufen, weil sie Arbeitsplätze im Chemiedreieck in Gefahr sieht.

Sorge um Jobs: Rund 220 Menschen sind am Mittwochnachmittag zur Kundgebung der IG BCE auf den Haupttorplatz in Leuna gekommen.

Leuna/MZ - Zum zweiten Mal innerhalb von wenigen Wochen hatte die Industriegewerkschaft Bergbau-Chemie-Energie (IG BCE) am Mittwochnachmittag zur Kundgebung am Haupttorplatz in Leuna aufgerufen. Das Motto lautete erneut „Perspektive Leuna“. Denn Gewerkschaften und Arbeitnehmer machen sich Sorgen um die Arbeitsplätze des Chemiedreiecks Leuna, Schkopau und Bitterfeld-Wolfen und wollen ein Zeichen setzen.