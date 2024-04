Solarunternehmer Sören Lorenz will das Wohnhaus seiner ehemaligen Kindergärtnerin in Barnstädt zu einer Einrichtung für den jüngsten Nachwuchs umwandeln. Der Bedarf dafür im Saalekreis sei groß, sagt er.

Solarunternehmen baut Kinderheim in Barnstädt

In diesem Haus will Sören Lorenz bis Jahresende ein Kinderheim einrichten.

Barnstädt/MZ. - Der Name sei noch offen, sagt Sören Lorenz. Nur eine Bedingung habe er für Vorschläge: „Es muss Göhritz darin vorkommen.“ Das Wort Kinderheim soll dagegen möglichst nicht auftauchen. Doch genau ein solches lässt der Barnstädter Solarunternehmer gerade in seinem Heimatort herrichten. Das weiße Haus im Ortsteil Göhritz war bisher ein Wohnhaus. In dem habe bis vor zwei Jahren seine ehemalige Kindergärtnerin, genannt „Tante Erika“, gelebt, berichtet der Unternehmer.

2019 hat er das Gebäude von der Familie der Frau gekauft. Sein ursprünglicher Plan war, es zu einem Mehrfamilienhaus umzubauen. „Das wären sechs Wohneinheiten gewesen.“ Vor zwei Jahren habe er dann jedoch jemanden kennengelernt, der ihm vorschlug, ein Kinderheim aus dem Gebäude zu machen: „Ich habe mich dann erkundigt“, berichtet Lorenz. „Es gibt im Saalekreis viel Bedarf, gerade auch für Wohngruppen im ländlichen Raum.“ In der Tat hatte das Jugendamt erst im vergangenen Herbst von wachsenden Problemen berichtet, für Kinder und Jugendliche, die es in Obhut nimmt, passende Plätze zu finden.

Plätze für die Jüngsten

Die von Lorenz geplante Einrichtung in Barnstädt richtet sich vor allem an die jüngsten Kinder. Sie soll acht Plätze für Null- bis Dreijährige und weitere acht Plätze für Vier- bis Sechsjährige bieten. „Unter dem Dach sind zudem zwei Mutter-Kind-Wohnungen geplant.“

Profitabel sei das Vorhaben nicht, betont der Unternehmer – zumindest nicht in den ersten 15 Jahren. Er kenne Budgetverhandlungen im Sozialen aus seiner Zeit als Leiter der Heilpädagogischen Hilfe in Querfurt. Die Finanzsituation habe sich seither in dem Bereich nicht verbessert. Außerdem seien aufgrund der zahlreichen Auflagen, die man für ein Kinderheim erfüllen müsse, die Baukosten 40 Prozent höher als für den Umbau zu Wohnungen. Den Löwenanteil von 500.000 Euro habe er bisher selbst investiert, sagt Lorenz.

Hoffen auf Unterstützer

„Bis es fertig ist, werden es sicher 850.000 Euro sein.“ Der Unternehmer berichtet aber auch, dass einige Baufirmen ihre Leistungen wegen des guten Zwecks vergünstigt zur Verfügung stellen. Und er hofft gerade auch später bei der Ausstattung auf Sachspenden. Die Namen der Unterstützer sollen dann künftig auf dem Sockel des Kinderheimes zu lesen sein.

Lorenz’ Ziel ist es, dass das Haus bis Ende des Jahres fertig ist. Dann braucht das Projekt aber noch etwas anderes: Erzieherinnen. Ein wesentlicher Teil des Problems, wieso das Jugendamt Schwierigkeiten hat, ausreichend Plätze zu finden, ist der Personalmangel in vielen Einrichtungen. Der Solarunternehmer will allerdings nicht selbst zum Kinderheimbetreiber werden, sondern nur als Vermieter agieren. „Es gibt schon einen Betreiber. Der kommt aus dem Eislebener Raum.“ Bewerbungen, die jetzt schon bei ihm eingegangen seien, reiche er an diesen weiter.

Weitere Heime möglich

Lorenz schmiedet derweil schon weitere Pläne. Wenn das Kinderheim in Barnstädt fertig sei, wäre er auch bereit, so etwas andernorts umzusetzen. Und vielleicht müsse man auch die Göhritzer Einrichtung irgendwann erweitern, weil die Kinder ja älter würden und man dann auch über Sechsjährigen etwas bieten müsse, erklärt der Unternehmer, der überzeugt ist, dass das Projekt der Vorbewohnerin des Hauses, seiner ehemaligen Kindergärtnerin gefallen hätte: „Es ist schade, dass Tante Erika das nicht mehr miterleben kann.“