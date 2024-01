Der Bürgerrat Ernährung empfiehlt, Supermärkten künftig die Entsorgung noch genießbarer Lebensmittel zu verbieten. Was Händler aus der Region davon halten.

So gehen Supermärkte im Saalekreis mit übrig gebliebenen Lebensmitteln um

Manche Lebensmittel sind zu gut für die Tonne, wie in diesem Symbolbild.

Merseburg/Schkopau/Zöschen/MZ. - Supermärkte und andere Lebensmittelgeschäfte sollen verpflichtet werden, noch genießbare Lebensmittel, die sie sonst entsorgen würden, an gemeinnützige Organisationen, wie etwa die Tafel, oder für andere gemeinnützige Zwecke weiterzugeben. So lautet zumindest eine von mehreren Empfehlungen, die der Bürgerrat Ernährung jüngst an den Deutschen Bundestag gegeben hat. Die Mitglieder des Bürgerrats schlagen vor, dass die Regelung für Geschäfte ab einer Verkaufsfläche von 400 Quadratmetern gelten soll.