Noch nicht im Ruhestand: Andreas Rehder geht weiterhin in Leuna zur Arbeit.

Leuna/Halle/MZ. - Andreas Rehder könnte eigentlich zu Hause bleiben. Seit Ende 2023 ist der Leunaer auf dem Papier Rentner. Doch in den Ruhestand gewechselt ist der 67-Jährige noch nicht. Mindestens einmal in der Woche fährt er in sein Büro bei der InfraLeuna. Auf dem Chemiestandort hat der studierte Verfahrenstechniker sein gesamtes Arbeitsleben verbracht, erst bei den Leuna-Werken, dann bei der Infra als deren Nachfolgerin.