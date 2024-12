Nach Großeinsatz der Polizei SEK-Zugriff in Merseburg: Diese schweren Tatvorwürfe werden 38-Jährigem gemacht

Nach einem Großeinsatz der Polizei in Merseburg sitzt ein 38-Jähriger seit Sonntag in der JVA Halle in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft verdächtigt ihn unter anderem der Vergewaltigung.