Schwerer Moped-Unfall in Stöbnitz – Zwei Jugendliche schwer verletzt

Am Donnerstagmorgen kam es nahe Mücheln zu einem verheerenden Unfall zwischen einem Moped und einem Auto. Zwei Teenager wurden dabei schwer verletzt. (Symbolfoto)

Stöbnitz/MZ - Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Donnerstagmorgen in Stöbnitz bei Mücheln im südlichen Saalekreis gekommen. Nach Angaben der Polizeiinspektion Halle stießen kurz vor 7 Uhr am Abzweig zur L 163 ein Moped und ein Pkw zusammen. Dabei wurden der Fahrer und der Beifahrer des Mopeds – zwei 18-Jährige – schwer verletzt.