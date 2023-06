Bildung im Saalekreis Schülerzahlen fast verdoppelt: Engpässe an Förderschulen für geistige Entwicklung

Immer mehr Kinder im Saalekreis (aber auch darüberhinaus) lernen an Förderschulen mit Schwerpunkt auf geistige Entwicklung. Die Behörden haben dafür keine echte Erklärung. Aber die Folgen sind sichtbar. Eine Schule platzt im Interim in Mücheln bald aus ihren Nähten. Ein Neubau in Merseburg verschiebt sich um Jahre.