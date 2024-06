Aktionstag gegen den Schmerz „Schmerztherapie wird wie ein Stiefkind behandelt“

Die Multimodale Schmerztherapie gibt es seit 2018 am Carl-von-Basedow-Klinikum in Merseburg. Sie ist aber noch zu wenig bekannt, sagen die Schmerztherapeuten vor Ort. Was sie für die Patienten tun können und welche Wünsche sie an die Politik haben.