Ingo und Carmen Ulrich sorgen seit über 20 Jahren in der Weihnachtszeit für eine einzigartige Lichterwelt. Auch in diesem Jahr wurde sie den ganzen November lang wieder aufgebaut.

Bündorf/MZ. - Nicht nur die Einwohner des Dörfchens Bündorf sind erleichtert. Auch viele von außerhalb strömen in der Vorweihnachtszeit nun wieder in den kleinen Ort. Denn die Lichterwelt auf dem 1.800 Quadratmeter großen Grundstück von Carmen und Ingo Ulrich sucht in ihrer Größe und wohl auch in so manchem Detail ihresgleichen in der Region.