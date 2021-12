Merseburg/MZ - An einem abgestellten Pkw im Ottoweg in Merseburg ist am 24.12.2021 etwa zwischen 17:30 Uhr und 23:20 Uhr eine Scheibe eingeschlagen worden. Aus dem Fahrzeug wurde eine Tasche gestohlen, in der sich Bargeld befand.

Die Polizei rät: Lassen Sie keine Wertsachen im Fahrzeug zurück!