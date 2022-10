Schauspieler Thomas Thieme kommt als „Wallenstein“ nach Bad Lauchstädt

Thomas Thieme stand für „Das Leben der Anderen“ und der „Der Untergang“ vor der Kamera. Er spielte Kohl, Bismarck, Hoeneß und nun einen Feldherren. Der Auftritt in Bad Lauchstädt ist für den 73-Jährigen auch eine Rückkehr nach Jahrzehnten.

Bad Lauchstädt/Berlin/MZ - „Ich bin 73, da lehnt man so eine Rolle nicht ab“, sagt Thomas Thieme. Er spielt – oder besser liest – die Titelrolle in „Wallenstein“. Die in zwei Teilen aufgeführte Trilogie aus der Feder Friedrich Schillers bildet das Herzstück des Finalwochenendes beim Festspiel der Deutschen Sprache. Für Thieme ist es trotz eines halben Jahrhunderts auf der Bühne eine Premiere: „Mit ,Wallenstein’ hatte ich bisher noch nichts zu tun.“