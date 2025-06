Schafstädt/MZ. - Der Ortschaftsrat Schafstädt hat sein grundsätzliches Okay für die Erweiterung des Windparks Obhausen gegeben. Der Energiekonzern EnBW will gern an die bestehenden Anlagen anschließend fünf bis sechs neue Windräder auf der Flur der Goethestadt Bad Lauchstädt bauen. Entsprechende Pläne stellte er im März im Ortschaftsrat vor. Der gab nun grünes Licht, dass die fraglichen Bereiche westlich der Kleinstadt als mögliche Windvorranggebiete an die Regionalentwicklungsplanung gemeldet werden können.

