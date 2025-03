An der Siedlungsgrundschule Bad Dürrenberg wird Schach zum Pflichtfach für Erstklässler. Das Pilotprojekt zeigt erste Erfolge: das räumliche Denken verbessert sich und auch Wutausbrüche sollen verhindert werden.

Siedlungsgrundschule in Bad Dürrenberg

Bad Dürrenberg/MZ. - Mittwoch, 11.15 Uhr. Für die Erstklässler der Siedlungsgrundschule in Bad Dürrenberg steht ein besonderes Fach auf dem Stundenplan: Schach. Es wird für die Klassenstufe eins im Rahmen eines in Sachsen-Anhalt einzigartigen Pilotprojekts an dieser Schule obligatorisch gelehrt.