Merseburg/MZ - - Auf dem Küchentresen von Sarah Schwarzer liegt ein ausgedruckter Stadtplan von Merseburg in Schwarz-Weiß. Einige Regionen heben sich in Neonpink ab. So markiert die 40-Jährige den Fortschritt ihres persönlichen Adventsprojekts. Die passionierte Ausdauersportlerin will alle Straßen ihrer Heimatstadt ablaufen. „108 von etwa 330 habe ich schon“, sagt Schwarze. Das gesamte Straßennetz von Merseburg umfasst laut Stadt 187 Kilometer. Hinzu kommen beim Laufen natürlich auch Hin- und Rückwege.