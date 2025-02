Auch dank Denkmalfördermitteln vom Land kann der Turm der Dorfkirche Pissen nun endlich saniert werden. Wann die Bauarbeiten abgeschlossen sein sollen und was sie noch verzögern könnte:

Sanierung des Kirchturms von Pissen in vollem Gange

Pissen/MZ. - Es sei fünf vor zwölf gewesen mit dem Kirchturm, so könnte man die Schilderungen von Pfarrer Andreas Tschurn zusammenfassen. „Ein strukturelles Versagen wäre möglich gewesen, also dass der ganze Turm im blödsten Fall auf dem Parkplatz liegt, wenn die Glocken läuten“, so erklärt Tschurn den Zustand der Dorfkirche Pissen. Zumindest war das der Zustand bis vor wenigen Monaten, denn seit Anfang November wird der Glockenturm nun endlich saniert.