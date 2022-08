Saalekreis organisert ersten Freiwilligentag am 10. September

Merseburg/MZ - Freiwilliges Engagement sei ein verbindendes Element im Saalekreis, findet Bettina Hötzel. Abgeleitet von Umfragedaten für Ostdeutschland würden sich in den 1.300 Vereinen im Kreis, in Initiativen und anderen Formaten etwa 61.000 Einwohner ehrenamtlich einbringen. Diesen Einsatz will die Sachbearbeiterin für Engagementförderung am 10. September sichtbarer machen. Dann organisiert der Kreis den ersten Freiwilligentag.