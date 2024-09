Die THW-Jugend Merseburg lädt zum großen Ausbildungsdienst ein. Nachwuchs aus dem Saalekreis, aber auch aus Naumburg und Wolfen kommt dafür an den Hohenweidener See.

Hohenweiden/MZ. - Wer mal ein Retter in der Not werden will, braucht Übung. Deshalb hatte Jordan Lee Eck, Ortsjugendleiter der THW-Jugend Merseburg, vergangenen Sonnabend zum großen Jugendausbildungsdienst an den Hohenweidener See eingeladen. Die Jugendgruppen von THW und Feuerwehr aus Merseburg, Wolfen, Naumburg, Schkopau und Wallendorf nahmen daran teil.