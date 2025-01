191 Teilnehmer wurden Sonntagnachmittag beim Anbaden im Geiseltalsee in Mücheln/Stöbnitz allein in den ersten zehn Minuten gezählt. Das war Rekord, ebenso wie der große Andrang an Schaulustigen.

Mücheln/MZ. - Minus zwei Grad Celsius Außentemperatur zeigte das Thermometer Sonntagnachmittag am nebligen Strand in Müchelns Ortsteil Stöbnitz. Plus 2,4 Grad Celsius waren es hingegen im Geiseltalsee. Aber Aufwärmen war wohl für keinen der in den ersten zehn Minuten gezählten 191 Wasserratten der Grund, sich zum diesjährigen Anbaden in die Fluten zu stürzen.