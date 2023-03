In unserer schnelllebige Zeit passen keine starren Öffnungszeiten, dachte sich Julia Keil aus Braunsbedra. Sie ist für ihre Kunden nun rund um die Uhr da. Welche Vorteile das für die Kunden wie für die Geschäftsfrau bringt.

Braunsbedra/MZ - Reisebüros mit ihren starren Öffnungszeiten, die oft noch samstags geschlossen haben, sind nicht mehr zeitgemäß. Die Menschen wollen dann ihren Urlaub planen, wenn sie Feierabend und Muße haben, also abends oder am Wochenende und am liebsten vom Sofa aus. Doch den Service eines festen Ansprechpartners statt einer unpersönlichen Online-Plattform sollte es trotzdem geben. Das ist die Erfahrung von Julia Keil, die deshalb ihr Konzept eines 24-Stunden-Reisebüros entwickelte, sich damit im November selbstständig machte und in der Region nun etwas völlig Neues anbietet.

Computer und Handy reichen

Die gebürtige Merseburgerin ist gelernte Reiseverkehrskauffrau und hat sich zur Tourismusfachwirtin weiterqualifiziert. 14 Jahre lang arbeitete sie in einem Reisebüro. Als Zweifachmama sah die 34-Jährige in der Gründung ihres Unternehmens „Reiseliebe“ eine neue Chance. Nun ist Julia Keil selbstständige mobile Reiseberaterin. Sie braucht dafür kein Ladengeschäft. Die Arbeitsecke zuhause, ein Computer und ein Handy reichen. Eine Kooperation mit einer Tochter der TUI ist ihr Backup. Buchhaltung und Rechnungswesen werden übernommen. Die Braunsbedraerin kann sich ganz darauf konzentrieren, die Wünsche ihrer Kunden in ein zugeschneidertes Angebot zu gießen und sie mit ihrem Traumurlaub glücklich zu machen.

Die Interessenten kontaktieren sie über ihre Internetseite per Telefon, E-Mail oder WhatsApp. Sie erstellt für sie ein Angebot und schickt es zurück. „Wir können uns auch gern an einem neutralen Ort, zum Beispiel in einem Café, treffen. Ich würde, wenn es gewünscht ist, natürlich ebenso zu den Kunden nach Hause kommen“, bietet die Gründerin an. Ihr erstes Fazit? „Es läuft super als Einzelkämpferin.“

Dafür sieht die junge Frau mehrere Gründe. Zum einen ist ihr der langjährige Kundenstamm treu geblieben. „Ganz viel hilft mir auch die Mundpropaganda“, so ihre Erfahrung. Zudem gebe es im Geiseltal nicht so viele Reisebüros, der Bedarf sei groß. Vorteile für die Urlauber in spé sieht die mobile Reiseberaterin ebenfalls mehrere. Statt fester Öffnungszeiten sei mit ihr ein Abendtermin kein Problem. „Ich erspare aber auch Zeit.“ Niemand müsse dasitzen und warten, bis aus den Vorstellungen und Möglichkeiten ein Angebot wurde.

„Und heutzutage ist doch alles so schnelllebig.“ Die Onlineplattformen wiederum stünden niemandem zur Seite, falls ein Problem oder eine Frage auftaucht. An einer Hotline habe man es stets mit anderen Ansprechpartnern zu tun. „Ich bin immer da. Ich vermittle mit Herz. Das, was ich zusammenstelle, ist Urlaub, wie ich ihn auch machen würde. Das schätzen die Kunden.“

Julia Keil versichert, sie habe ein ganz breites Spektrum an Reiseveranstaltern im Hintergrund. Es sei alles machbar von der Australienrundreise bis zur Tour in den Harz, für den Single wie für die Großfamilie, im Hotel oder im Campingbus. Dass von der Internationalen Tourismusbörse in Berlin vor wenigen Tagen zu hören war, die Deutschen würden dieses Jahr für ihren Urlaub gern viel Geld ausgeben, kann die Wahl-Braunsbedraerin nur bestätigen. „Reiselust ist da. Die Leute müssen nach Corona einfach mal wieder raus. Ja, Reisen ist teurer geworden. Aber die Leute sind bereit, Geld auszugeben.“

Über Umwege zum Traumjob

Fragt man die Geschäftsfrau nach Trends in diesem Jahr, nennt sie die griechischen Inseln, Mallorca, Ägypten und Kreuzfahrten. Selbst bezeichnet sie sich als Österreich-Fan. „Einmal im Jahr dorthin, das ist Pflicht.“ Natürlich sei es in ihrem Job wichtig, selber zu reisen. „Es gehört dazu, an möglichst vielen Orten gewesen zu sein.“

Dabei war das Reisebüro keineswegs nach der Schule ihr Traumberuf. „Ich bin keine Bürotante, davon war ich überzeugt.“ Kinderkrankenschwester wollte sie vielmehr werden. Als das gesundheitlich nicht ging, kam von ihren Eltern die entscheidende Idee. Julia Keil ist ihnen heute dankbar dafür. Sie habe den tollsten Job: „Ich beschere den Kunden die beste Zeit des Jahres. Ich mache sie glücklich.“