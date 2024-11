Die cCe Galerie in Leuna widmet Ralph Penz zum 70. Geburtstag eine Ausstellung. Wie der Künstler zu seiner Berufung kam und wie er arbeitet.

Ausstellung in der cCe Galerie Leuna

Das Bild „Schaufenster in Halle“ hebt sich farblich von Penz sonst in Grautönen gehaltenen Werken ab.

Leuna/MZ. - An den weißen Wänden der cCe Galerie in Leuna hängen große Bilder. Malereien, vorrangig in Schwarz- und Grautönen gehalten, aber vereinzelt ist auch Farbe zu erkennen. Ein Bild, direkt gegenüber vom Eingang, zeigt, wem sich diese Ausstellung widmet: Es ist ein Selbstporträt von Ralph Penz.