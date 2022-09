Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend in Merseburg ist eine 63-jährige Radfahrerin schwer verletzt. worden.

Merseburg/MZ - Bei einem Unfall zwischen einer 63-jährigen Radfahrerin und einem 38-jährigen Autofahrer ist am Mittwochabend in der Merseburger Thomas-Müntzer-Straße die Frau schwer verletzt worden. Laut Polizei wurde sie zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.