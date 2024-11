Friseurmeisterin Christin Oßke aus Querfurt hat ihr Angebot erweitert und führt in der Quernestadt nun auch ein Kosmetikstudio. Die Eröffnungsfeier findet am 4. November statt.

Querfurt/MZ - - Seit 2011 betreibt Friseurmeisterin Christin Oßke ihr Geschäft „Elements Friseure“ am Kastanienplatz 6 in Querfurt. Nun erweitert sie ihr Angebot rund um die Schönheit. Oßke eröffnet am 1. November das Kosmetikstudio „Elements Cosmetics & Permanent Make-up“ am Kastanienplatz 2. Es liegt nur wenige Meter von ihrem Friseursalon entfernt. Am Montag, 4. November, wird ab 15 Uhr die Eröffnung gefeiert.