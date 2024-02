Anlässlich des Jubiläums hat die Metal-Band „Manos“ aus Querfurt in diesem Jahr eine Reihe von Konzerten geplant. Am 2. März startet ihre Tour in Leipzig. Ein Auftritt findet auch in ihrer Heimatregion statt.

Querfurt/MZ - Circa zwei Live-Auftritte pro Jahr hatte die Querfurter Metal-Band „Manos“ in letzter Zeit. Aufgrund anderer Projekte seien nicht mehr möglich gewesen, so Bandchef Mike Andrae. Doch für dieses Jahr ist eine ganze Reihe an Konzerten geplant. „Manos“, neben dem gebürtigen Querfurter Andrae gehören Mario Löbelt („Eule“) aus Querfurt und Marc Brandtner („Ratze“) aus Halle dazu, geht nämlich anlässlich des 40-jährigen Bandjubiläums auf Tour. Diese startet am 2. März in Leipzig. Und „Manos“ wird auch in seiner Heimatregion auftreten, am 2. November im Kulturhaus Obhausen.