Querfurt/MZ - - Der Altertums- und Verkehrsverein Querfurt und Umgebung hält an der Tradition fest und wird wieder im vierten Quartal einen Kalender für das nächste Jahr herausbringen. „Die Vorbereitungen sind schon sehr weit“, so der Vorsitzende Hartmut Lasse. Unter anderem liegen ihm bereits Text- und Bildmaterial aus den beiden Querfurter Partnerstädten Karlstadt in Bayern und Gizycko in Polen vor. Denn das Thema des Kalenders 2025, der den Titel „Zwischen Wein und Wasser“ trägt, ist Querfurt und seine Partnerstädte.