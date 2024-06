Schüsse auf Ex-Freundin in Querfurt: 19-jähriger mutmaßlicher Täter muss nicht in Haft

Ein Mann lädt eine Schreckschuss-Pistole "Walther P22" mit einem Magazin. In Querfurt soll am Sonntag ein 19-Jähriger seine Ex-Freundin mit einer Schreckschusswaffe bedroht haben.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Querfurt/Merseburg/MZ. - Nach den lebensgefährlichen Schüssen auf einen 43-Jährigen in Merseburg Mitte vergangener Woche ist es am Wochenende zu einem weiteren Vorfall mit Schusswaffen im Saalekreis gekommen. Wie das Polizeirevier Saalekreis berichtete, ereignete sich dieser am Sonntagabend in der Innenstadt von Querfurt. Dort waren gegen 19.20 Uhr in Höhe der Klippe eine 18-Jährige und ein 23-Jähriger unterwegs, als laut Polizei der Ex-Freund der jungen Frau mit dem Auto vorbei fuhr. Er habe die beiden gesehen, sei ausgestiegen und ihnen gefolgt. Dann habe der 19-Jährige aus größerer Entfernung mit einer Waffe gefeuert.