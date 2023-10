Die Stadt Querfurt im Saalekreis will gern ihre größte Attraktion, die Burg, an der nahen Autobahn 38 mit Tafeln bewerben. Dafür gibt es auch schon mehrere optische Vorschläge. Doch ein entscheidender Punkt stellt das Autobahnprojekt infrage.

Auch der Eintritt in das Museum der Burg Querfurt soll teurer werden. Die Stadt darf ihre Burg an der Autobahn 38 zumindest nicht bewerben - sie ist scheinbar zu komerziell.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Querfurt/MZ. - Der mit insgesamt 180.000 Euro bezifferte Tausch von zwei Autobahn-Hinweisschildern an der Autobahn 38 (A38) in Sangerhausen hat auch Querfurts Bürgermeister Andreas Nette (parteilos) schwer schlucken lassen. In der Quernestadt bemüht man sich um neue touristische Schilder an der A38 und plant einen erneuten Antrag für deren Aufstellung. Die hohen Kosten könnten Stadtverwaltung und Stadtrat nun abschrecken.