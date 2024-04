Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Merseburg/Halle (Saale)/MZ. - Das Urteil gegen den 17-jährigen Merseburger, der im Sommer vergangenen Jahres einen 52-jährigen Mann in seiner Wohnung in der Weißenfelser Straße in Merseburg getötet und beraubt hatte, ist noch nicht rechtskräftig. Der Täter war zu einer Jugendstrafe von acht Jahren verurteilt worden. Sein Verteidiger, der fünf Jahre gefordert hatte, war jedoch in Revision gegangen.