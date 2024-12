In einem Wohngebiet in Leuna läuft seit Mittwochnachmittag ein Polizeieinsatz. Anwohner berichten von einem lauten Knall. Die Polizei hat die Gegend weiträumig abgesperrt.

Großeinsatz der Polizei in Leuna: Weiträumige Sperrung nach lautem Knall

Polizeieinsatz in Leuna im Einsatz: Am Mittwoch soll es gegen 16.30 Uhr in einem Wohnhaus einen lauten Knall gegeben haben.

Leuna/MZ. - In der Straße Industrietor in Leuna ist seit Mittwochnachmittag ein Großeinsatz der Polizei im Gange. Gegen 16.30 Uhr soll es in einem Wohnhaus einen lauten Knall gegeben haben. Die Polizei hat die Hauptverkehrsstraße weiträumig abgesperrt.

Es soll sich nach MZ-Informationen um einen Mann handeln, der zuvor in Leuna eine Sachbeschädigung begangen hat. Danach ist er in seiner Wohnung verschwunden, und man hat ein schussähnliches Geräusch gehört.

Von der Polizei gibt es noch keine offizielle Stellungnahme. (Foto: Marvin Matzulla)

Ob und auf wen geschossen wurde, ist derzeit nicht bekannt. Von offizieller Seite gibt es bislang keine Stellungnahme zu dem laufenden Einsatz.

Der Mann, um den es sich handelt, ist in Leuna bekannt. Nach MZ-Informationen fiel er den Tag über durch sein Verhalten auf und randaliert wohl regelmäßig, auch spät in der Nacht. Es soll bereits in der Vergangenheit regelmäßig Polizeieinsätze bei dem Mann gegeben haben.

Für Anwohner, die nicht in ihre Wohnungen oder in das Sperrgebiet dürfen, wird demnächst ein Betreuungspunkt aufgebaut. (Foto: Marvin Matzulla)

Die Situation vor Ort ist aktuell noch unklar. Die Polizei hat die Straße gesperrt. (Foto: Marvin Matzulla)

Die Situation vor Ort ist aktuell noch unklar. Anwohner können derzeit nicht zu ihren Häusern gelangen. Für Anwohner, die nicht in ihre Wohnungen oder in das Sperrgebiet dürfen, wird demnächst ein Betreuungspunkt aufgebaut. Dort gibt es dann ein Wärmezelt und warme Getränke.