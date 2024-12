In Ragwitz ist ein Ortsteil von Bad Dürrenberg unweit der Autobahn 9 mit nur knapp 90 Bewohner. Weil denen eine Begegnungsstätte fehlt, organisieren sie mehrmals jährlich ein „Stuhlfest“. So soll es wieder mehr Austausch im Ort geben.

Plausch an der blauen Pumpe: Wie Sozialleben in einem 90-Einwohner-Dorf funktioniert

Tradition in Ragwitz

Ragwitz/MZ. - Ein paar Mal im Jahr landet ein handgeschriebener Zettel in den Briefkästen der Ragwitzer. Ende November war es wieder so weit. „Gemeinsam schmücken wir den Weihnachtsbaum, Wo: An der Pumpe, 14 Uhr“ war darauf zu lesen. Jeder Zettel war liebevoll mit weihnachtlichen Aufklebern und selbstgemalten Sternen verziert.