Pharao bringt sächsischen Wissenschaftler nach Braunsbedra

Dominique Görlitz verweist in seiner „Abora“-Ausstellung in der Pfännerhall Braunsbedra nicht ohne Grund auf die Ausgrabung Tutanchamuns vor 100 Jahren. In der Grabanlage gefundene Tabakkäfer aus Amerika beweisen schon damaligen Handel zwischen den Kontinenten, so seine These.

Foto: Katrin Sieler