Aus einer Ruine hat der Verein Hoppenhauptkirche in Beuna ein toll saniertes Gebäude gemacht. Am 1. Juni wird deshalb gefeiert – auch mit den Kindern vom „Rappelschloss“.

Party in Merseburg - Beunaer feiern ihr Schmuckstück

In Beuna wird gefeiert

Merseburg/MZ. - Es glich einem Trauerspiel. Die einst stolze barocke Hoppenhauptkirche – verkommen zu einer Ruine. Eine achtköpfige Gruppe um den Beunaer Gerd Suderlau machte den Anfang. Sie gründeten 2004 einen Verein, den sie „Interessen- und Förderverein Wiederaufbau Kirche Beuna“ nannten. Am 1. Juni wird im Dorf deshalb Jubiläum gefeiert. „Mit mittlerweile rund 60 Vereinsmitgliedern und natürlich dem ganzen Ort“, lädt Vereinschef Marco Nickel ein. Damit das Gelände rund um die Kirche auch tipptopp aussieht, hat Egon Hofmann am Dienstag noch dafür gesorgt, dass der Rasen frisch gemäht wird. Die Party kann also steigen.