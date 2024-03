Wallendorfer und Raßnitzer See Parkgebühren und Sicherheitsdienst - Schkopau bereitet sich auf See-Saison vor

In Schkopau soll dieses Jahr erneut ein Wachschutzdienst für Ordnung und Sicherheit am Wallendorfer und Raßnitzer See sowie an der Kiesgrube in Hohenweiden sorgen. Auch die Parkplätze in Wallendorf und Burgliebenau sollen bewirtschaftet werden.