Orgelpfeife für Johannes-Schule Merseburg

Wie die Einrichtung zu einem ungewöhnlichen Schmuckstück kam und was die Spenderin bewegte.

Victoria und ihr Papa Joachim Zöphel (l.) übergeben die Orgelpfeife an Schulleiterin Peggy Grünke und ihren Stellvertreter Jan-Erik Meyer.

Merseburg/MZ - Wenn die Schüler der Evangelischen Johannes-Schule Merseburg nach den Ferien erstmals wieder ihren Musikraum betreten, werden sie Augen machen. Eine Wand ziert jetzt eine acht Fuß lange Orgelpfeife aus der Merseburger Stadtkirche. Sie ist ein Geschenk einer ehemaligen Schülerin, der heute 13-jährigen Victoria aus Schkeuditz.

Victoria, die zwischen 2015 und 2019 zur Johannes-Schule ging, ist jetzt Internatsschülerin auf dem Landesgymnasium für Musik Wernigerode. Die Zeit in der Johannes-Schule ist der Teenagerin aber unvergesslich geblieben.

Schöne Erinnerungen hat die junge Frau zum Beispiel an die Schulweihnachtsfeiern mit 500 Gästen im cCe Leuna, wo sie auf der Bühne Klavier spielte, oder die Feiern zu jedem Schuljahresbeginn im Merseburger Dom.

Als Victoria dann noch vor Corona auf dem Weihnachtsmarkt in Wernigerode sang und von den Besuchern dafür Geld bekam, beschloss sie gemeinsam mit ihren Eltern, diesen Betrag für die Sanierung der Orgel in der Merseburger Stadtkirche zu spenden und davon eine der alten Orgelpfeifen zu kaufen, um sie an ihre alte Schule weiterzugeben, damit sie dort einen Ehrenplatz bekommt.

Die Eltern, die durch Studium von Papa Joachim Zöphel und dem Opa an der damaligen Fachhochschule eng mit Merseburg verbunden sind, unterstützten das und stockten gern auf. Der Papa, Geschäftsführer einer Maschinenbaufirma in Lützen, besserte noch den Zustand der gut 100 Jahre alten Orgelpfeife auf.

Mit Schulleiterin Peggy Grünke wurde dann ein Termin vereinbart, und so konnte die gerührte Pädagogin nun das ungewöhnliche Geschenk entgegen nehmen. Eine Urkunde gab es dazu auch noch. „Victoria Zöphel hat für die Evangelische Johannes-Schule Merseburg die Patenschaft für eine Pfeife der großen Gerhardt-Orgel in der Stadtkirche St. Maximi zu Merseburg übernommen und damit einen wichtigen Beitrag zur Pflege und Musik in unserer Stadt geleistet. Dafür danken wir sehr herzlich“, heißt es dort, und Kantor Stefan Mücksch und Pfarrer Bernhard Halver haben unterschrieben.

Übrigens kommt aus dieser Orgelpfeife immer noch ein Ton heraus. Victoria, die neben Klavier auch Orgel spielt, später aber gern die Musik mit einem Job als Ärztin oder Anwältin verbinden möchte, hat es gleich einmal ausprobiert und konnte ihr ein „E“ entlocken.