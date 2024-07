Obhausen/MZ. - Was haben Einhörner in einem Sommercamp zu suchen? Für Phileas, acht Jahre alt, Hermine, vier, und Felicitas, sieben, ist das keine Frage. Sie gehören zu den 86 Kindern aus dem gesamten Saalekreis, die derzeit im Strandbad Obhausen beim Sommercamp des Kreisverbandes Merseburg-Querfurt dabei sind.

Die drei tummeln sich auf aufblasbaren Badetieren, von denen eines ein typisches Einhorn darstellt. „Wir stellen jedes Jahr das Camp unter ein bestimmtes Motto“, so Mario Schwabe, Präsident des Kreisverbandes. „Diesmal heißt es eben Fabelwesen.“ Wozu Einhörner zweifelsohne gehören.

Genauso wie Drachen, Feen oder Hexen. Als solche verkleidet haben die ehrenamtlichen Betreuer, die teils für diese Arbeit extra Urlaub genommen haben, am Mittwoch die Kinder des aktuellen Durchgangs in Empfang genommen.

Die Fabelwesen spielten dann auch beim Kinoabend die Hauptrolle. Beim Basteln ebenso: da galt es, einen Holzdrachen zuwege zu bringen.

Sommercamp im Strandbad Obhausen: Schwimmt das selbst gebaute Floß?

Sehnsüchtig erwarten die Kinder, die in großen Zelten auf Feldbetten schlafen, steigende Temperaturen. Damit es mit dem Baden gehen im Naturbad doch noch etwas werden kann. Bisher war das Wasser dafür einfach zu kalt. Zum Testen des gemeinsam aus Tonnen, Holzlatten und Seilen in Gemeinschaftsarbeit selbst zusammengebauten Floßes natürlich auch. Schließlich wollen die Kinder wissen, ob das „Ding“ auch wirklich schwimmt und die Leute darauf trägt, ohne dass sie untergehen.

Felicitas, Hermine und Phileas lieben Fabelwesen, besonders Einhörner. Foto: Susanne Christmann

Das Sommercamp, das sich vom Landkreis, dem DRK und Eigenbeiträgen der Kinder finanziert, erlebt in diesem Jahr seine 31. Auflage. Speis und Trank wird im Camp frisch zubereitet, nur Mittagessen liefert ein Caterer. Mit einer Großlieferung ihres „Mobilen Trinkwassers“ in Fünf-Liter-Kartons unterstützt die Midewa das Sommercamp. „Was wir davon nicht verbrauchen“, so Mario Schwabe, „kommt ins Katastrophenschutzlager“. Es wird dann bei Einsätzen des DRK mit verteilt. So habe man das auch mit den „Resten“ aus 2023 gemacht.

Ob die in diesem Jahr überhaupt übrig bleiben, kann angezweifelt werden. Denn alle vier Durchgänge des Camps sind dieses Jahr bis auf den letzten Platz ausgebucht.